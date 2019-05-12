Бельгия может прекратить поставки оружия в Саудовскую Аравию

Дидье Рейндерс (фото - EPA)

Бельгия планирует прекратить поставки оружия в Саудовскую Аравию после того, как исследование показало, что бельгийское вооружение использовалось в Йемене. Об этом сообщает Al Jazeera.

"Думаю, было бы хорошо прекратить поставки оружия в Саудовскую Аравию, если окажется, что вооружение используется в продолжающемся конфликте, например, в Йемене", - отметил министр иностранных дел Бельгии Дидье Рейндерс.

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По его словам, в таком случае правительство Валлонии должно будет принять соответствующее решение, поскольку именно там базируется производитель оружия FN Herstal.

8 мая бельгийское издание Le Soir написало, что бельгийское оружие действительно используется в конфликте в Йемене.

Вопрос осложняется тем, что Саудовская Аравия поддерживает лидера ливийских повстанцев Хафтара, а действующее ливийское правительство имеет поддержку Евросоюза.

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