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12.05.2019, 11:31

Бельгия может прекратить поставки оружия в Саудовскую Аравию

Бельгия может прекратить поставки оружия в Саудовскую Аравию - Фото
Дидье Рейндерс (фото - EPA)

Министр иностранных дел Бельгии Дидье Рейндерс прокомментировал поставки оружия в Саудовскую Аравию

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Бельгия планирует прекратить поставки оружия в Саудовскую Аравию после того, как исследование показало, что бельгийское вооружение использовалось в Йемене. Об этом сообщает Al Jazeera.

"Думаю, было бы хорошо прекратить поставки оружия в Саудовскую Аравию, если окажется, что вооружение используется в продолжающемся конфликте, например, в Йемене", - отметил министр иностранных дел Бельгии Дидье Рейндерс.

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По его словам, в таком случае правительство Валлонии должно будет принять соответствующее решение, поскольку именно там базируется производитель оружия FN Herstal.

8 мая бельгийское издание Le Soir написало, что бельгийское оружие действительно используется в конфликте в Йемене.

Вопрос осложняется тем, что Саудовская Аравия поддерживает лидера ливийских повстанцев Хафтара, а действующее ливийское правительство имеет поддержку Евросоюза.

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Теги: оружие, поставки, бельгия, Дидье Рейндерс
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