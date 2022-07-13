В седьмом пакете санкций ЕС не будет запрета на импорт российского газа – премьер Чехии

Евросоюз готовит седьмой пакет санкций против России, но в нем не будет ограничений на импорт российского газа, поскольку многие страны все еще слишком от него зависят. Об этом в комментарии Reuters сказал премьер-министр Чехии Петр Фиала.

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По его словам, сейчас исполнительная власть ЕС дорабатывает седьмой пакет санкции. В нем будет запрет на импорт золота, запрет на экспорт в РФ товаров двойного назначения и больше персональных санкций.

Фиала сказал, что Европейская комиссия должна представить пакет в ближайшие дни, и что вскоре после этого страны-члены могут одобрить его.

"Что, безусловно, проблематично, так это включение энергии в санкции, потому что правило, которое необходимо соблюдать, заключается в том, что санкции должны оказывать большее влияние на Россию, чем на страны, вводящие санкции", – сказал Фиала.

Включить газ в новый пакет, по словам чешского премьера, невозможно, так как "многие страны зависят от российского газа".

Фиала сказал, что чехи делают все возможное, чтобы уменьшить свою зависимость от российской энергии, "но этого не произойдет этой зимой".

С 16 июня Северный поток, которым Германия получает газ из России, работает всего на 40% мощности. Россия говорит, что это связано с техническими проблемами. И в Канаде, и в Германии, и в Украине заявляли, что это просто отговорка – на самом деле решение Газпрома ограничить поставки газа носило политический характер.

Несмотря на это, 10 июня Канада объявила о решении вернуть Германии спорную турбину. Германия с облегчением приняла решение Канады, его также поддержали в США.

МИД Украины вместе с Министерством энергетики призвали Канаду отменить передачу турбины.

Вадим Ребрина

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