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В штате Нью-Йорк — больше 9000 случаев коронавируса за сутки

В штате Нью-Йорк — больше 9000 случаев коронавируса за сутки - Фото
Эндрю Куомо (фото - ЕРА)
31.03.2020, 21:05

За сутки в штате Нью-Йорк от коронавируса умерли 332 человека

За последние сутки в штате Нью-Йорк коронавирусом заболели 9 298 человек, умерли 332 пациента с COVID-19. Об этом сообщил губернатор штата Эндрю Куомо, передает CNN.

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По состоянию на 31 марта, 75 795 человек в штате Нью-Йорк заразились коронавирусом, по меньшей мере 1550 человек умерли.

Куомо отметил, что в штате более 160 больниц и систем здравоохранения, включая частные и государственные системы, "работающие вместе так, как никогда раньше". Всего в Нью-Йорке - около 75 000 больничных коек, тогда как максимальная потребность ожидается на уровне 140 000.

По информации источников CNN, по состоянию на утро вторника, 1193 сотрудника нью-йоркского департамента полиции заболели коронавирусом.

Губернатор также сказал, что "никто не знает", когда ограничения, связанные с коронавирусом, прекратятся и жизнь вернется в обычное русло, но отметил, что "это произойдет не скоро".

Всего в США в результате эпидемии коронавируса умерли 3 173 человека, зафиксировано 175 067 случаев заболевания COVID-19. 

Сегодня Европейская комиссия заявила, что нет никаких доказательств того, что препарат гидроксихлорохин, рекламируемый президентом США Дональдом Трампом в качестве потенциального средства против COVID-19, эффективен против болезни.

Ребрина Вадим
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США нью-йорк коронавирус COVID -19 Эндрю Куомо
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