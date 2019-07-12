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12.07.2019, 16:25

В Швеции мужчину впервые осудили по закону о согласии на секс

В Швеции мужчину впервые осудили по закону о согласии на секс - Фото
Фото: pixabay.com

Верховный суд Швеции признал мужчину виновным в нарушении закона о добровольном согласии на секс

Верховный суд Швеции впервые признал мужчину виновным в изнасиловании за занятие сексом без явного согласия. Об этом сообщает Associated Press.

Мужчину приговорили к восьми месяцам тюрьмы за секс с женщиной, с которой он познакомился в социальной сети.

Женщина, по мнению суда, не давала четкого согласия "на участие в половых актах". Подсудимый же сказал, что не знал, что женщина была против.

Напомним, ранее в Швеции приняли закон, который требует получения явного согласия на секс, в противном случае сексуальный контакт может быть признан изнасилованием.

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Теги: изнасилование
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