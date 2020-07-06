В Швейцарии амурская тигрица убила сотрудницу зоопарка на глазах у посетителей

В Цюрихе тигрица напала на 55-летнюю сотрудницу зоопарка. Женщина умерла на месте

В Цюрихе амурская тигрица напала и убила сотрудницу зоопарка на глазах у посетителей и сотрудников зоопарка. Об этом сообщает BBC News Україна.

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Сообщается, что персонал бросился на помощь и тигрицу удалось вытащить с клетки, однако 55-летняя сотрудница умерла на месте. Сейчас начато расследование с целью установить, почему сотрудница была в клетке одновременно с животным.

В пресс-службе зоопарка в Facebook заявили, что инцидент "очень трагичен": "Тем не менее, хотелось бы отметить, что амурский тигр - это дикое животное. Человек является нарушителем их территории".

В декабре 2019 года в этом же зоопарке крокодил укусил сотрудника за руку во время уборки в вольере животного. Рептилию пришлось застрелить.

2 июня сообщалось, что в Ботсване были найдены более 350 мертвых слонов. Причина их гибели неизвестна.

Владислав Сердюк

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