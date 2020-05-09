В Швейцарии люди образовали километровую очередь за бесплатной едой: фото

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В субботу в Женеве более 1000 человек выстроились в очередь, чтобы получить бесплатные продуктовые наборы, так как эпидемия коронавируса оказала серьезное влияние на незащищенные слои населения. Об этом сообщает Reuters.

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Очередь растянулась более чем на 1 км. По сообщению агентства, люди начали собираться уже в 5 часов утра.

"В конце месяца мои карманы пусты. Мы должны оплатить счета, страховку и все остальное", - сказала Ингрид Берала, жительница Женевы из Никарагуа, работающая неполный рабочий день. "Это хорошо, что есть еда на неделю. Неделя облегчения... Я не знаю, что будет дальше", - добавила женщина.

По данным благотворительной организации Caritas, в 2018 году в стране с населением около 8,6 млн человек 660 000 человек были бедными. В частности, это одинокие родители и люди с низким уровнем образования, которые не могут найти работу. Более 1,1 млн человек были подвержены риску бедности, что означает, что они имели менее 60% среднего дохода, который в 2018 г составлял 6538 швейцарских франков (6736 долларов США) за полную занятость.

По данным швейцарского банка UBS, Женева - второй самый дорогой город мира для семьи из трех человек. На первом месте - Цюрих.

В Швейцарии на этот момент 30 251 человек заразились коронавирусом, 1 823 человека умерли. LIGA.net ведет хронику, в которой собраны главные новости о вирусе.