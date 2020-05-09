Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

В Швейцарии люди образовали километровую очередь за бесплатной едой: фото

В Швейцарии люди образовали километровую очередь за бесплатной едой: фото - Фото
Фото: EPA
09.05.2020, 21:01

По сообщениям СМИ, люди начали собираться уже в 5 часов утра

В субботу в Женеве более 1000 человек выстроились в очередь, чтобы получить бесплатные продуктовые наборы, так как эпидемия коронавируса оказала серьезное влияние на незащищенные слои населения. Об этом сообщает Reuters.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Очередь растянулась более чем на 1 км. По сообщению агентства, люди начали собираться уже в 5 часов утра.

"В конце месяца мои карманы пусты. Мы должны оплатить счета, страховку и все остальное", - сказала Ингрид Берала, жительница Женевы из Никарагуа, работающая неполный рабочий день. "Это хорошо, что есть еда на неделю. Неделя облегчения... Я не знаю, что будет дальше", - добавила женщина.

По данным благотворительной организации Caritas, в 2018 году в стране с населением около 8,6 млн человек 660 000 человек были бедными. В частности, это одинокие родители и люди с низким уровнем образования, которые не могут найти работу. Более 1,1 млн человек были подвержены риску бедности, что означает, что они имели менее 60% среднего дохода, который в 2018 г составлял 6538 швейцарских франков (6736 долларов США) за полную занятость.

По данным швейцарского банка UBS, Женева - второй самый дорогой город мира для семьи из трех человек. На первом месте - Цюрих.

В Швейцарии на этот момент 30 251 человек заразились коронавирусом, 1 823 человека умерли. LIGA.net ведет хронику, в которой собраны главные новости о вирусе.

Вадим Ребрина
Еще по теме
Напишите нам
Швейцария коронавирус COVID -19
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 