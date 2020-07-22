В Сиднее полицейский во время обыска потребовал у девушки достать тампон

В Австралии полицейские потребовал у досматриваемой девушки достать тампон. На правоохранителей пожаловались ее родители, теперь ведется расследование

В Австралии полицейский во время личного досмотра потребовал у девушки достать тампон. Об этом сообщает BBC со ссылкой на результаты служебных расследований спорных обысков в Сиднее.

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Этот инцидент произошел в январе 2019 года, когда полицейские обыскивали двух девушек около казино в Сиднее - один из офицеров попросил девушку вытащить тампон. Затем в полицию поступила жалоба от родителей девушки, а этот инцидент был предан огласке местных СМИ. Это побудило полицию провести расследование подобных инцидентов, когда люди, которых обыскали правоохранители, жаловались на их действия, чувствуя себя униженными.

Еще один подобный случай произошел на фестивале Secret Garden. Полицейские приказали девушке снять нижнее белье и наклониться, а перед этим с ней "непрофессионально разговаривали и смеялись" офицеры. На другом фестивале обыскиваемая женщина была вынуждена сидеть на корточках и кашлять.

17 июля сообщалось , что в США полицейские убили мужчину, который заявлял, что покончит с собой. Теперь с властями города судится его вдова.

Владислав Сердюк

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