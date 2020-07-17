В США женщина судится с городом: ее муж планировал суицид, но его убила полиция

В США полицейские убили мужчину, который заявлял, что покончит с собой. Теперь с властями города судится его вдова

В США женщина подала в суд на власти города Колльервилль за то, что в 2019 году полицейские застрелили ее мужа. Об этом сообщает WMC5.

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Изначально иск был подан в суд штата, а затем передан на федеральный уровень. Элис Хоал считает, что полиция применила чрезмерную силу к ее мужу, нарушив его гражданские права.

3 июня 2019 года Хоул вызвала полицию, сообщив, что ее муж взял ружье и обещал покончить с собой. Когда полицейские прибыли на место, то обнаружили 59-летнего Дэвида Хоула на заднем дворе. "После неоднократных требований, чтобы мужчина бросил оружие, по причинам, которые все еще расследуются, один из офицеров открыл огонь, убив его", - заявляют в Бюро расследований штата.

Женщина заявляет, что ее муж никому не угрожал и мог причинить вред исключительно себе. В иске говорится, что полицейские не дали времени ее мужу, чтобы подчиниться приказам. Полицейский потребовал от мужчины бросить оружие, а спустя четыре секунды выстрелил в него, заявляет вдова.

"Человек был на своем заднем дворе. Он был самоубийцей. Ему нужна была помощь, но вместо этого пришла Голгофа", - говорит адвокат Хоул.

25 мая в американском Миннеаполисе вспыхнули протесты : людей возмутила смерть 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда в ходе задержания полицией. На получившем широкую огласку видео белый полицейский сдавливает коленом шею лежащего на земле афроамериканца, он продолжает это делать даже после того, как мужчина говорит, что ему трудно дышать.

Владислав Сердюк

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