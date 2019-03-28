В Сиэтле стрельба на улице: погибли люди, есть критически раненые

Фото: полиция Сиэтла

На севере американского города Сиэтл злоумышленник начал стрельбу по транспортным средствам, в результате чего погибли двое мужчин, а другие мужчина и женщина получили ранения. Об этом сообщила пресс-служба полиции города.

Состояние раненых считается критическим.

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Сначала преступник ранил водителей транспортных средств, после чего убил владельца авто и угнал его. Далеко злоумышленник не уехал, разбив Prius о другое авто: при этом погиб еще один человек - водитель той машины.

Тут же, у авто, беглеца и задержали. Сейчас он находится под охраной в больнице Harborview Medical Center.

Фото: twitter.com/eha_news

Инцидент произошел в парковом районе на полуострове Сенд-Пойнт примерно в 16:00 по местному времени.