В Сирии начали наступление на последнюю базу террористов

Сирия (фото - EPA)

Отряды сирийских демократических сил при поддержке войск США начали наступление на город Багуз, последнюю укрепленную базу террористов Исламского государства в Сирии. Об этом сообщает CNN.

CNN уточняет, что под контролем ИГ в Сирии остается территория площадью около четырех квадратных километров.

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По данным Reuters, операцию планируется завершить к концу февраля 2019 года. Предполагается, что в Багузе находятся от 400 до 600 боевиков Исламского государства.

В Багузе остаются от 500 до тысячи мирных жителей, более 20 тысяч человек покинули его в предыдущие 10 дней.

19 декабря президент США Дональд Трамп заявил о победе над боевиками Исламского государства в Сирии и анонсировал "полный" и "быстрый" вывод американских войск оттуда.

3 января госсекретарь Майк Помпео сообщил, что военнослужащие Соединенных Штатов начали покидать Сирию.