В Сирии подорвался автомобиль с журналистами из США

Иллюстративное фото: скриншот с видео NBS News

В субботу, 23 марта, в Сирии подорвалась машина со съемочной группой американского телеканала NBC News, их местный водитель-сириец погиб. Об этом говорится в сообщении NBC News.

"Мы рады, что сотрудники NBC не пострадали, однако один из работающих с ними местных водителей трагически погиб", - заявил президент NBC News Ноа Оппенхайм и выразил соболезнования его семье и близким.

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В сообщении не сказано, где в именно Сирии произошел взрыв.

"Мы все еще собираем информацию о сегодняшних событиях. Мы на связи с семьей водителя, чтобы поддержать их, как только можем", - говорится в сообщении.

В этот же день, 23 марта, на телеканале вышел сюжет корреспондента из горячей точки о взятии Сирийскими демократическими силами (SDF), поддерживаемыми США и возглавляемыми курдами, последнего оплота боевиков Исламского государства - города Багуз.

Иллюстративное фото: скриншот с видео NBS News

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