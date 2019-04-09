В сирийской Ракке прогремело два взрыва, 13 погибших

Ракка (фото - EPA)

В городе Ракка в Сирии в результате двойного взрыва погибли 13 человек - в основном гражданские. Об этом сообщает Daily Sabah.

Отмечается, что теракты произошли днем - на одной из центральных улиц города взорвались начиненный взрывчаткой автомобиль и бомба. В результате взрывов погибли девять мирных жителей и четыре бойца поддерживаемых США сил.

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Сообщается, что среди погибших гражданских - дети и женщины.

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Ракка была отвоевана у террористической организации Исламское государство проамериканскими и преимущественно курдскими по составу Сирийскими демократическими силами (SDF) еще в 2017 году после масштабной военной операции.

Командование SDF объявило, что в прошлом месяце окончательно победило ИГ после взятия Бахуза на востоке Сирии - последней цитадели джихадистов. Однако, боевики-исламисты перегруппировались в пустыне Бадиа и продолжают совершать нападения на подконтрольные SDF территории, а также террористические акты.