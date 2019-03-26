В Сирии устроили засаду на военных РФ - все убиты

Фото: EPA

В конце февраля в Сирии были убиты трое военнослужащих Вооруженных сил страны-агрессора России. Об этом в понедельник, 25 марта, сообщили журналистам в Минобороны России.

Как передает пропагандистский ресурс ТАСС, они попали в засаду, возвращаясь на автомобиле якобы после доставки гумпомощи в один из населенных пунктов в провинции Дейр эз-Зор.

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В Минобороны РФ говорят, что россияне после боя пропали без вести. Факт их гибели уже подтвержден.

По официальным данным, с 2015 года в Сирии погибли более ста российских военнослужащих. С 2015 года потери личного состава Минобороны России "в мирное время в период проведения специальных операций" стали военной тайной. Глава РФ Владимир Путин дополнил свой указ о засекречивании данных об убитых, который ранее распространялся только на военное время.

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