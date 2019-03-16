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16.03.2019, 14:53

В Словакии сегодня выбирают президента

В Словакии сегодня выбирают президента - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Ожидается, что победителя в один тур не будет, а второй тур состоится 30 марта

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В Словакии сегодня, 16 марта, проходит первый тур президентских выборов, передает AFP.

Избирательные участки закроются в 22:00. Двое кандидатов - лидеров по количеству голосов, пройдут во второй тур, который должен состояться 30 марта. Согласно результатам соцопросов, в первом туре не будет абсолютного победителя.

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По данным предварительных опросов, Зузана Чапутова, которую поддерживает несколько оппозиционных объединений, имеет преимущество над вице-президентом Европейской комиссии Марошем Шефчовичем, 52-летним дипломатом.

Шефчович - кандидат от правящей партии Smer.

11 марта в КНДР прошли выборы в парламент. В бюллетенях был всего одно имя - кандидата от каждого округа. Власти заявили, что явка составила почти 100%.

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Теги: словакия, выборы
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