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В США 5-летний мальчик спас во время пожара сестру и собаку: фото

В США 5-летний мальчик спас во время пожара сестру и собаку: фото - Фото
Ноа Вудс (Фото: facebook.com/bartowcountyfiredepartment)
14.02.2020, 23:27

Благодаря действиям пятилетнего Ноа Вудса осталась в живых семья из восьми человек

В США в штате Джорджия пятилетний мальчик Ноа Вудс вынес из пылающего дома свою двухлетнюю сестру, а потом вернулся, чтобы спасти собаку. Об этом сообщает CNN. 

Отмечается, что Ноа проснулся от запаха дыма. Он взял сестру, вытащил ее из дома через открытое окно, а потом вернулся, чтобы вынести собаку. После этого мальчик побежал в соседний дом, где живет его дядя, и позвал на помощь.

В пожарной службе округа Бартоу штата Джорджия заявили, именно действия Ноа помогли предотвратить трагедию – в доме во время пожара находились восемь членов семьи. По словам пожарных, причиной возгорания стало короткое замыкание в комнате Ноя.

Мальчик и четыре члена семьи получили легкие ожоги и незначительное отравление угарным газом.

Местная пожарная служба вручила Ноа награду за спасение людей и присвоила звание "почетный пожарный".

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