Ругали за рисование на уроках. Школьник оформил ресторан: видео

Джо Уэйл (Фото: instagram.com/thedoodleboy.co.uk)

В Великобритании 9-летнего школьника Джо Уэйла, которого учителя ругали за постоянное рисование на уроках, пригласили расписать ресторан. Об этом сообщает Bored Panda.

Родители мальчика в ответ на жалобы преподавателей записали сына на кружок по рисованию.

Учитель рисования, который преподавал у Джо, опубликовал его работы в соцсетях. Пост увидел один из менеджеров ресторана Number 4 в Шрусбери и пригласил мальчика оформить рисунками стену в заведении.

На оформление ресторана у Джо ушло несколько дней, в общей сложности - около 12 часов.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от The Doodle Boy (@thedoodleboy.co.uk) 28 Окт 2019 в 12:42 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от The Doodle Boy (@thedoodleboy.co.uk) 22 Окт 2019 в 6:39 PDT

Сейчас у юного художника есть собственный Instagram, который называется The Doodle Boy и где можно посмотреть его рисунки.

В начале октября Бэнкси запустил собственный бренд и открыл магазин, двери которого останутся закрытыми.

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