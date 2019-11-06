Ругали за рисование на уроках. Школьник оформил ресторан: видео

В Великобритании 9-летнего школьника Джо Уэйла, которого учителя ругали за постоянное рисование на уроках, пригласили расписать ресторан. Об этом сообщает Bored Panda.
Родители мальчика в ответ на жалобы преподавателей записали сына на кружок по рисованию.
Учитель рисования, который преподавал у Джо, опубликовал его работы в соцсетях. Пост увидел один из менеджеров ресторана Number 4 в Шрусбери и пригласил мальчика оформить рисунками стену в заведении.
На оформление ресторана у Джо ушло несколько дней, в общей сложности - около 12 часов.
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Сейчас у юного художника есть собственный Instagram, который называется The Doodle Boy и где можно посмотреть его рисунки.
В начале октября Бэнкси запустил собственный бренд и открыл магазин, двери которого останутся закрытыми.
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