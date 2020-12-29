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В США бездомный спас животных из горящего приюта, пожарные делать это отказались: фото

29.12.2020, 18:50
В США бездомный спас животных из горящего приюта, пожарные делать это отказались: фото - Фото
Фото: facebook.com/WNDRDOGS

В Атланте 53-летний Кит Уокер, который живет на улице, бросился в загоревшийся приют для животных, чтобы спасти их, когда пожарные ждали службу контроля за животными. Об этом пишет CNN.

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Уокер ворвался в приют W-Underdogs, когда увидел, что огонь охватил его кухню.

"Я чертовски нервничал, я не вру. Я действительно боялся войти туда, в этот дым. Но Бог поместил меня туда, чтобы спасти этих животных", – сказал Уокер в комментарии телеканалу.

"Если вы любите собаку, вы можете любить всех в мире. Моя собака – мой лучший друг, и меня бы здесь не было без него. Поэтому я знал, что должен спасти всех этих собак", – добавил мужчина.

По словам основательницы приюта Грейси Хэмлин, хотя помещение не сгорело полностью, пожар сделал его непригодным для использования. К счастью, W-Underdogs оставалась неделя до переезда на новое место.

"Он мой ангел-хранитель. Даже пожарные не хотели трогать собак. Они вызвали службу контроля за животными, но Кит уже был в здании, вытаскивая кошек и собак, пока все они не оказались в безопасности", – рассказала Хэмлин CNN.

Она знает Уокера, который живет на улице с 13 лет. Хэмлин позволяет мужчине оставлять его питбуля по имени Браво в приюте на ночь. Уокер собирался забрать Браво и вывести его на прогулку, когда увидел огонь. Ему удалось спасти всех животных – шесть собак и 10 кошек.

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Вадим Ребрина
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