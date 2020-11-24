В США экипаж вертолета обнаружил в пустыне загадочный металлический монолит

Загадочный металлический монолит обнаружили в пустыне сотрудники Бюро авиабезопасности штата Юта, США. Об этом сообщает пресс-служба бюро.

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Сотрудники бюро 18 ноября летели на вертолете, помогая Отделу ресурсов дикой природы вести учет крупного рогатого скота, когда заметили необычный объект.

Они приземлились рядом с ним и обнаружили, что это металлический монолит, установленный в землю, около трех или трех с половиной метров высотой.

"Мы шутили, что если один из нас внезапно исчезнет, то остальным надо бежать", – рассказал пилот вертолета Берт Хатчингс, сообщает CNN.

В то же время, он считает, что объект был размещен скорее художником, чем инопланетянами. Возможно, его установил поклонник фильма "Космическая одиссея 2001 года", в котором люди встречаются в космосе с таинственными черными монолитами, предположил пилот.

В Бюро авиабезопасности отметили, что устанавливать что-либо, включая объекты искусства, на федеральной земле без разрешения незаконно, "неважно, с какой вы планеты".

В бюро подчеркнули, что не сообщают точные координаты объекта, поскольку он находится в очень удаленной области и попытки его посетить с большой вероятностью закончатся спасательной операцией.

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Денис Юдин

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