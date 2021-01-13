В США федеральное правительство казнило женщину впервые за почти 70 лет
В США сегодня, 13 января, была казнена Лиза Монтгомери. Ей ввели смертельную инъекцию. Это первая казнь женщины федеральным правительством США за почти 70 лет, сообщает CNN.
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Верховный суд США вечером 12 января отклонил попытку ее адвокатов доказать, что необходимо слушание о дееспособности Монтгомери. Если бы было доказано, что у нее есть тяжелое психическое заболевание, смертный приговор нельзя было бы привести в исполнение.
Монтгомери стала 11 федеральным заключенным, казненным администрацией президента США Дональда Трампа после 17-летнего перерыва в федеральных казнях.
"Казнь Лизы Монтгомери была далека от правосудия", – заявили ее адвокаты, настаивая, что женщина страдала от психического заболевания.
Адвокаты, семья и сторонники Монтгомери просили Трампа помиловать ее и заменить смертный приговор пожизненным заключением без права на досрочное освобождение.
- Монтогмери была осуждена на казнь за то, что в 2004 году она задушила беременную женщину и вырезала из нее плод. Ребенок выжил.
- Новоизбранный президент США Джо Байден заявлял, что намерен добиваться прекращения казней на федеральном уровне.
- Вчера, 12 января, исполнение приговора Монтгомери было отложено, поскольку суд Индианы решил, что она не в состоянии понять, почему правительство решило ее казнить.
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