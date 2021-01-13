В США федеральное правительство казнило женщину впервые за почти 70 лет

В США сегодня, 13 января, была казнена Лиза Монтгомери. Ей ввели смертельную инъекцию. Это первая казнь женщины федеральным правительством США за почти 70 лет, сообщает CNN.

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Верховный суд США вечером 12 января отклонил попытку ее адвокатов доказать, что необходимо слушание о дееспособности Монтгомери. Если бы было доказано, что у нее есть тяжелое психическое заболевание, смертный приговор нельзя было бы привести в исполнение.

Монтгомери стала 11 федеральным заключенным, казненным администрацией президента США Дональда Трампа после 17-летнего перерыва в федеральных казнях.

"Казнь Лизы Монтгомери была далека от правосудия", – заявили ее адвокаты, настаивая, что женщина страдала от психического заболевания.

Адвокаты, семья и сторонники Монтгомери просили Трампа помиловать ее и заменить смертный приговор пожизненным заключением без права на досрочное освобождение.

Монтогмери была осуждена на казнь за то, что в 2004 году она задушила беременную женщину и вырезала из нее плод. Ребенок выжил.

Новоизбранный президент США Джо Байден заявлял, что намерен добиваться прекращения казней на федеральном уровне.

Вчера, 12 января, исполнение приговора Монтгомери было отложено, поскольку суд Индианы решил, что она не в состоянии понять, почему правительство решило ее казнить.

Денис Юдин

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