За несколько часов до инъекции. В США приостановили первую за 70 лет казнь женщины

Суд в США приостановил казнь Лизы Монтгомери за несколько часов до введения ей смертельной инъекции. Это была бы первая казнь женщины в стране на федеральном уровне почти за 70 лет, передает BBC News.

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Как отмечается, окружной суд Индианы решил, что Монтгомери не может сейчас подлежать казни из-за ее психического состояния. По мнению суда, сейчас она не может рационально понять, почему правительство решило ее казнить.

Адвокаты Монтгомери приветствовали решение. Они отметили, что у подзащитной – повреждение головного мозга и тяжелое психическое заболевание, которое усугубилось сексуальными пытками со стороны ее опекунов.

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CNN уточняет, что казнь Монтгомери должна была состояться 12 января. Прокуроры намерены обжаловать решение суда. Адвокаты же добиваются пожизненного срока без права на освобождение. О помиловании они уже в частности просили президента США Дональда Трампа.

Это второй раз, когда казнь Монтгомери откладывается, пишет BBC News. Дата ее казни первоначально была назначена на декабрь прошлого года, но была отложена после того, как ее адвокаты заболели COVID-19.

Монтогмери осуждена на казнь за то, что в 2004 году она задушила беременную женщину и вырезала из нее плод. Ребенок выжил.

Монтгомери сейчас 52 года. Она была бы первой федеральной заключенной, казненной за почти 70 лет. Последний раз на федеральном уровне казнили в 1953-м: в газовой камере умерла Бонни Хиди.

Федеральные казни были приостановлены в США в течение 17 лет, прежде чем Трамп приказал возобновить их в начале прошлого года.

Новоизбранный президент США Джо Байден заявлял, что намерен добиваться прекращения казней на федеральном уровне.

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Марк Сировой

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