UA

В США провели первую казнь "последних дней Трампа". За осужденного заступалась Кардашьян

11.12.2020, 11:54
В США провели первую казнь
Брендон Бернард (Фото - The Recount - Twitter)

В американском штате Индиана казнили 40-летнего Брендона Бернарда. Это первая из пяти запланированных до 20 января казней на федеральном уровне. По установившейся в США в последние 130 лет традиции, казни приостанавливались на период перехода власти между президентами. Об этом сообщает BBC

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Бернарда осудили за убийство в 1999 году, когда он был подростком. Он самый молодой преступник, казненный федеральным правительством за последние 70 лет.

В 1999 год Бернард и еще четверо подростков ограбили супружескую пару в Техасе. Потом они заставили их залезть в багажник машины. Один из грабителей застрелил их, а Бернард поджог машину. Его адвокаты пытались доказать, что он поджог авто, поскольку боялся не выполнить приказ сообщника, а супружеская пара умерла до этого. Однако сторона обвинения считает, что женщина еще была жива и задохнулась в огне. 

Ряд сенаторов, десятки тысяч людей, присяжные и звезда реалити-шоу Ким Кардашьян призывали президента США Дональда Трампа смягчить приговор Бернарду.

Если оставшиеся четыре казни произойдут, Трамп станет президентом, при котором на федеральном уровне казнили наибольшее число заключенных за сотню лет.

Владислав Сердюк
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Консультант 1С
Киев Sport Life
Full stack developer
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Ведущий менеджер отдела ТМЦ ИT
Киев Sport Life
Разместить вакансию
дональд трамп казнь Брендон Бернард

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
Заглядывая в будущее. Стоит ли доверять экономическим прогнозам во время кризиса?

Заглядывая в будущее. Стоит ли доверять экономическим прогнозам во время кризиса?
 