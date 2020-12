В США провели первую казнь "последних дней Трампа". За осужденного заступалась Кардашьян

В 1999 год Бернард и еще четверо подростков ограбили супружескую пару в Техасе. Потом они заставили их залезть в багажник машины. Один из грабителей застрелил их, а Бернард поджог машину. Его адвокаты пытались доказать, что он поджог авто, поскольку боялся не выполнить приказ сообщника, а супружеская пара умерла до этого. Однако сторона обвинения считает, что женщина еще была жива и задохнулась в огне.

Ряд сенаторов, десятки тысяч людей, присяжные и звезда реалити-шоу Ким Кардашьян призывали президента США Дональда Трампа смягчить приговор Бернарду.

#BrandonBernard should not be executed:

1. He was 18 at the time.

2. He was not the shooter.

3. The prosecutor and 5 of the jurors now support clemency.

4. He’s spent decades in prison w/out a write up, helping at risk youth.

5. There’s bipartisan support for his commutation. pic.twitter.com/18GugdtuOs