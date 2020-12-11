В США провели первую казнь "последних дней Трампа". За осужденного заступалась Кардашьян

В американском штате Индиана казнили 40-летнего Брендона Бернарда. Это первая из пяти запланированных до 20 января казней на федеральном уровне. По установившейся в США в последние 130 лет традиции, казни приостанавливались на период перехода власти между президентами. Об этом сообщает BBC.

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Бернарда осудили за убийство в 1999 году, когда он был подростком. Он самый молодой преступник, казненный федеральным правительством за последние 70 лет.

В 1999 год Бернард и еще четверо подростков ограбили супружескую пару в Техасе. Потом они заставили их залезть в багажник машины. Один из грабителей застрелил их, а Бернард поджог машину. Его адвокаты пытались доказать, что он поджог авто, поскольку боялся не выполнить приказ сообщника, а супружеская пара умерла до этого. Однако сторона обвинения считает, что женщина еще была жива и задохнулась в огне. Ряд сенаторов, десятки тысяч людей, присяжные и звезда реалити-шоу Ким Кардашьян призывали президента США Дональда Трампа смягчить приговор Бернарду. #BrandonBernard should not be executed:

1. He was 18 at the time.

2. He was not the shooter.

3. The prosecutor and 5 of the jurors now support clemency.

4. He’s spent decades in prison w/out a write up, helping at risk youth.

5. There’s bipartisan support for his commutation. pic.twitter.com/18GugdtuOs — Kim Kardashian West (@KimKardashian) December 10, 2020

Если оставшиеся четыре казни произойдут, Трамп станет президентом, при котором на федеральном уровне казнили наибольшее число заключенных за сотню лет.

10 декабря сообщалось, что в последний месяц президентства Трампа в США проведут пять федеральных смертных казней.

Владислав Сердюк

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