В США казнен Дастин Хиггс. Всего при Трампе казнили 13 человек после перерыва в 17 лет

В США сегодня, 16 января, за участие в убийстве трех женщин был казнен Дастин Хиггс, сообщает New York Times. Это 13 и последняя смертная казнь на федеральном уровне при президенте Дональде Трампе.

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Трамп возобновил практику федеральных смертных казней после 17-летнего перерыва. В 2019 году на то время генпрокурор США Уильям Барр заявил, что администрация Трампа намерена возобновить казни заключенных с помощью смертельных инъекций.

С июля 2020 года, после того, как Верховный суд США устранил юридические препятствия, было казнено 13 человек. Избранный президент США Джо Байден заявлял, что выступает против смертной казни и обещал разработать закон, который отменит смертную казнь на федеральном уровне.

В 1996 году Хиггс вместе с двумя другими мужчинами после ссоры отвезли трех женщин в уединенное место. По версии следствия, Хиггс передал одному из спутников оружие и приказал застрелить женщин. Хиггс и его адвокаты отрицали, что он давал такое распоряжение.

13 января 2021 года в США была казнена Лиза Монтгомери. Она стала первой женщиной, казненной на федеральном уровне за почти 70 лет.

Денис Юдин

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