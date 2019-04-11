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11.04.2019, 23:57

В США на пост главы МВД утвердили кандидатуру бывшего лоббиста

В США на пост главы МВД утвердили кандидатуру бывшего лоббиста - Фото
Дэвид Бернхардт (фото - EPA)

Министерство играет ключевую роль в попытках Трампа увеличить добычу угля, природного газа и нефти в США

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Сенат США утвердил кандидатуру нового министра внутренних дел - ведомство возглавил бывший лоббист Дэвид Бернхардт. Об этом сообщает Голос Америки.

Райан Зинке, предшественник Бернхардта, ушел в отставку в декабре прошлого года. Отмечается, что глава министерства внутренних дел США, курирует, в частности, охрану федеральных и племенных земель и водных ресурсов. Министерство играет ключевую роль в попытках Дональда Трампа увеличить добычу угля, природного газа и нефти в США.

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За кандидатуру Бернхардта проголосовали преимущественно республиканцы. Демократы высказали опасение, что новый министр, в силу его лоббистского прошлого, будет отдавать предпочтение вопросам добычи минералов и энергоносителей, а не заниматься охраной природы.

Демократы настаивали на недопустимости этого назначения, так как, по их мнению, новый министр поддерживает близкие связи с представителями отраслей промышленности, находящихся под контролем ведомства.

8 апреля в Белом доме заявили об отставке директора Секретной службы Рэндольфа Аллеса. Сообщалось, что на его место Трамп планирует назначить Джеймса Мюррея - сотрудника Секретной службы.

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Теги: Дэвид Бернхардт, дональд трамп, назначение
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