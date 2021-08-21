В США не могут установить причину смерти пары с ребенком: их нашли мертвыми в лесу

В Калифорнии полиция расследует загадочную смерть молодой пары с годовалым ребенком и их собаки. Тела нашли в популярной туристической локации во вторник, но до сих пор полиция не может установить причину смерти этих людей, сообщает CBS News.

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Джон Герриш, его жена Эллен Чанг, их годовалая дочь Миджу и их собака были найдены мертвыми на пешеходной тропе возле бухты Хайтс в Национальном лесу Сьерра. Друг семьи сообщил, что они пропали без вести в понедельник вечером.

Тела нашли во вторник сотрудники поисково-спасательной службы. В указанном районе нет мобильной связи, поэтому погибшие не могли позвать на помощь.

"Это очень необычная, уникальная ситуация. Не было никаких признаков травм, никакой очевидной причины смерти. Не было предсмертной записки", – сказала Кристи Митчелл, представитель офиса шерифа.

ABC сообщает, что проведенное вскрытие никак не помогло правоохранителям установить причину трагедии.

Рядом с местом, где нашли тела, расположены старые шахты, которые в середине 19 века использовались для добычи золота. Изначально следователи предположили, что смерти могут быть связаны с утечкой газа из них, но позже они отбросили эту версию.

"Нет никаких очевидных признаков того, как это произошло... У вас есть двое здоровых взрослых, у вас есть здоровый ребенок и что-то вроде здоровой собаки – все они были в одном районе, и все умерли", – сказал шериф округа Джереми Бризе, сообщает BBC.

Сегодня появилась информация, что Совет по контролю за водными ресурсами Калифорнии проверяет водные пути в этом районе на предмет токсичного цветения водорослей.

По данным Агентства по охране окружающей среды США, цветение водорослей может производить "чрезвычайно опасные токсины, которые могут вызвать заболевание или убить людей и животных".

В прошлом месяце Лесная служба США разместила в Facebook предупреждение о потенциально токсичных водорослях в Национальном лесу Сьерра.

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Вадим Ребрина

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