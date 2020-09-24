В США мужчина ежедневно съедал слишком много лакрицы. И умер

В США мужчина умер из-за повышения в организме уровня глицирризиновой кислоты, содержащейся в лакрице

Строитель в американском штате Массачусетс умер из-за чрезмерного пристрастия к лакрице. Об этом сообщает BBC со ссылкой на исследование.

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У 54-летнего мужчины остановилось сердце в заведении быстрого питания. Перед этим у него не было никаких симптомов, однако он съедал приблизительно полторы пачки лакрицы в день на протяжении длительного времени. Объем съеденного не уточняется.

Врачи считают, что в его смерти виновата глицирризиновая кислота, содержащаяся в лакрице, а его болезнь может быть связана с потреблением именно этих конфет.

Глицирризиновая кислота, по данным врачей, может вызывать "гипертонию, гипокалиемию, метаболический алкалоз, фатальные аритмии и почечную недостаточность" – все это наблюдалось и у 54-летнего пациента.

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Владислав Сердюк

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