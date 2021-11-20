В США оправдали подростка, убившего двух людей в ходе протестов против расизма. Байден зол

В США суд присяжных оправдал 18-летнего Кайла Риттенхауса, который застрелил двух мужчин во время прошлогодних протестов против расизма и полицейского насилия. Президент США Джо Байден заявил, что он зол, но поддерживает решение присяжных. Об этом сообщает BBC.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Бывшего курсанта полиции подозревали в умышленном убийстве, покушении на убийство и безрассудной угрозе безопасности. Он признал, что застрелил двух белых мужчин и ранил еще одного, но назвал это самообороной – первый мужчина пытался схватить оружие подростка, второй ударил его скейтбордом, третий направил на него пистолет.

"Хотя вердикт по делу Кеноша оставит многих американцев сердитыми и обеспокоенными, в том числе и меня, мы должны признать, что присяжные высказались", – заявил Байден. В ходе прошлогодней предвыборной кампании Байден опубликовал видео, которое связывало Риттенхауса с сторонниками превосходства белой расы, отмечают журналисты. 23 августа прошлого года в Кеноша полицейские выстрелили в спину темнокожему мужчине с ножом. Его парализовало. Из-за этого в городе начались беспорядке. Тогда туда и приехал Риттенхаус, у него был автомат. Это дело получило широкий резонанс в США. Возле суда проходили акции сторонников и противников обвинительного приговора Риттенхаусу. Адвокаты юноши представляли его как подростка, который приехал, чтобы защищать частную собственность, и открыл стрельбу, поскольку боялся за свою жизнь. Сторона обвинения называла Риттенхауса "безрассудным линчевателем", а убитых им людей "героями", которые пытались обезоружить активного стрелка. В 2020-м массовые протесты против расизма и полицейской жестокости в США начались с убийства правоохранителем 46-летнего Джорджа Флойда в Миннеаполисе. Позже акции начали проходить по всему миру.

Владислав Сердюк

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.