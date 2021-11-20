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В США оправдали подростка, убившего двух людей в ходе протестов против расизма. Байден зол

Цей матеріал також доступний українською
20.11.2021, 09:14
В США оправдали подростка, убившего двух людей в ходе протестов против расизма. Байден зол - Фото
Кайл Риттенхаус, 25 августа 2020 года (Фото - скриншот из видео - YouTube)

В США суд присяжных оправдал 18-летнего Кайла Риттенхауса, который застрелил двух мужчин во время прошлогодних протестов против расизма и полицейского насилия. Президент США Джо Байден заявил, что он зол, но поддерживает решение присяжных. Об этом сообщает BBC.

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Бывшего курсанта полиции подозревали в умышленном убийстве, покушении на убийство и безрассудной угрозе безопасности. Он признал, что застрелил двух белых мужчин и ранил еще одного, но назвал это самообороной – первый мужчина пытался схватить оружие подростка, второй ударил его скейтбордом, третий направил на него пистолет. 

"Хотя вердикт по делу Кеноша оставит многих американцев сердитыми и обеспокоенными, в том числе и меня, мы должны признать, что присяжные высказались", – заявил Байден. 

В ходе прошлогодней предвыборной кампании Байден опубликовал видео, которое связывало Риттенхауса с сторонниками превосходства белой расы, отмечают журналисты.

23 августа прошлого года в Кеноша полицейские выстрелили в спину темнокожему мужчине с ножом. Его парализовало. Из-за этого в городе начались беспорядке. Тогда туда и приехал Риттенхаус, у него был автомат.

Это дело получило широкий резонанс в США. Возле суда проходили акции сторонников и противников обвинительного приговора Риттенхаусу. Адвокаты юноши представляли его как подростка, который приехал, чтобы защищать частную собственность, и открыл стрельбу, поскольку боялся за свою жизнь. Сторона обвинения называла Риттенхауса "безрассудным линчевателем", а убитых им людей "героями", которые пытались обезоружить активного стрелка. 

  • В 2020-м массовые протесты против расизма и полицейской жестокости в США начались с убийства правоохранителем 46-летнего Джорджа Флойда в Миннеаполисе. Позже акции начали проходить по всему миру. 
Владислав Сердюк
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джо байден Black Lives Matter Кайл Риттенхаус
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