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07.03.2019, 15:26

В США пара получила $400 000 пожертвований за фейковую историю

В США пара получила $400 000 пожертвований за фейковую историю - Фото
Фото: GoFundMe

Они придумали и распространили историю, будто бездомный отдал женщине свои последние 20 долларов, когда в ее машине кончился бензин

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В США бездомный мужчина и жительница Нью-Джерси признались, что выдумали историю, которая принесла им пожертвований на сумму более 400 000 долларов. Об этом сообщает ВВС.

36-летний бывший американский военный Джонни Боббитт, который живет на улице, признал себя виновным в сговоре с целью отмывания денег. 28-летняя Кейтлин МакКлюр призналась в мошенничестве.

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Они придумали и распространили историю, будто Боббитт дал МакКлюр свои последние 20 долларов, когда в ее машине в Филадельфии в ноябре 2017 года кончился бензин.

Более 14 000 человек со всего мира пожертвовали деньги.

Однако в какой-то момент в СМИ стали появляться публикации о том, что история – фейк. Позже было опубликовано текстовое сообщение женщины своему другу, в котором она признается, что их история "полностью выдумана".

МакКлюр со своим бойфрендом, который также является фигурантом дела, потратили пожертвованные деньги на BMW, новогоднюю поездку в Лас-Вегас, посещение Дисней-лентов и покупку дизайнерских ручных сумок.

Позже Боббит подал в суд на пару, заявив, что не получил свою справедливую долю пожертвований.

По его словам, он получил только 75 000 долларов, включая трейлер за 18 000 долларов, купленный для него и припаркованный во дворе дома МакКлюр.

Иск побудил прокуроров присмотреться к этой истории и привел к уголовным обвинениям.

МакКлюр грозит 33 месяца тюрьмы, а Боббиту - от шести до 30 месяцев.

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Теги: мошенничество, бездомный, благотворительность, пожертвования
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