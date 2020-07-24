В США перечислили способы влияния Китая, России и Ирана на американские выборы

Шеф контрразведки США призвал американцев критически относиться к информации, соблюдать правила кибергигиены и медиаграмотности

Китай, Россия и Иран продолжают использовать меры влияния в социальных и традиционных медиа, стремясь повлиять на предпочтения избирателей США, изменить политику, усилить раздор и подорвать доверие к американскому демократическому процессу. Об этом говорится в заявлении директора Национального центра контрразведки и безопасности США Уильяма Эванина об угрозе иностранного вмешательства в американские выборы, передает Голос Америки.

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По данным контрразведки США, Китай усиливает попытки влиять на политическую обстановку в Соединенных Штатах, оказывать давление на политических деятелей, которые, по его мнению, противодействуют интересам Китая. Пекин признает, что его усилия могут повлиять на президентскую гонку.

Отмечается, что постоянная цель России – ослабить США и уменьшить их глобальную роль. Используя ряд средств, включая интернет-троллей, Москва продолжает распространять дезинформацию в Соединенных Штатах, стремясь подорвать доверие к демократическому процессу и очернить тех, кого она считает антироссийским "истеблишментом" в Америке.

В контрразведке отмечают, что Иран стремится подорвать демократические институты в США и расколоть страну накануне выборов. Усилия Ирана сосредоточены вокруг влияния в Интернете, такого как распространение в соцсетях дезинформации и в целом - антиамериканского контента.

Шеф контрразведки США призвал американцев критически относиться к информации, проверять источники, прежде чем делать репосты или распространять сообщения, соблюдать правила кибергигиены и медиаграмотности, а также сообщать властям о подозрительной деятельности, связанной с выборами.

Эванина призвал к общегосударственному подходу в защите американской системы выборов и заявил , что национальная контрразведка будет и дальше делать все необходимое для нейтрализации иностранных угроз.

21 февраля NYT со ссылкой на источники в разведке писал, что Россия снова начала тайную кампанию по вмешательству в президентские выборы США , чтобы помочь переизбраться нынешнему хозяину Белого дома Дональду Трампу.

Наталия Медведева

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