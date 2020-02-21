Разведка США предупредила: Россия помогает Трампу остаться на второй срок - NYT

Дональд Трамп (Фото: Michael Reynolds/EPA)

Россия снова начала тайную кампанию по вмешательству в президентские выборы США, чтобы помочь переизбраться нынешнему хозяину Белого дома Дональду Трампу. Об этом со ссылкой на пять источников пишет The New York Times.

NYT сообщает, что 13 февраля представитель американской разведки Шелби Пирсон на брифинге рассказала законодателям о выводах разведсообщества США, и они однозначны: Кремль уже начал влезать в предвыборные расклады 2020 года, а его цель якобы состоит в том, чтобы Трамп остался у власти.

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Республиканцы в разведкомитете Конгресса "обезумели" от такой информации и заявили, что это вздор, говорит один из источников. Однако в итоге конгрессмены обеих партий призвали разведчиков показать им материалы, по которым сделаны такие выводы. Когда это будет сделано, не уточняется.

Один из источников сообщил: после этого брифинга Трамп отчитал уходящего с поста и. о. директора Нацразведки США Джозефа Магуайра за то, что тот позволил ему состояться. На замену Магуайру пришел Ричард Гренелл.

Россия традиционно отрицает какое-либо вмешательство - как в 2016-м, так и сейчас.

Ранее спецпрокурор Роберт Мюллер после более чем двух лет расследований не смог выяснить, мешал ли Трамп правосудию "из-за связей с РФ", а если мешал, то как именно.

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