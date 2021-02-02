В США подозреваемый в жестоком обращении с детьми убил двух агентов ФБР и троих ранил

Сегодня, 2 февраля, в США погибли два агента Федерального бюро расследований, трое получили ранения. Об этом сообщает пресс-служба ФБР.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Как отмечается, инцидент произошел в городе Санрайз, штат Флорида.

Сотрудники ФБР пришли к подозреваемому, чтобы исполнить постановление федерального суда об обыске в связи с делом о насильственных преступлениях в отношении детей.

По информации CNN, подозреваемый забаррикадировался в помещении и открыл огонь.

Два агента ФБР погибли и трое ранены. Два раненых агента доставлены в больницу и находятся в стабильном состоянии, о состоянии третьего раненого не сообщается.

По информации ФБР, подозреваемый умер.

В CNN вспомнили, что сегодняшняя трагедия похожа на смертельную перестрелку, произошедшую 35 лет назад недалеко от Майами, которая стала поворотным моментом в истории ФБР.

11 апреля 1986 года два грабителя банков, преследуемые агентами ФБР, открыли огонь из огнестрельного оружия, убив двух агентов и ранив еще пятерых, прежде чем сами были убиты.

После той перестрелки ФБР выдало специальным агентам полуавтоматические пистолеты, вместо револьверов, изменило курс обучения обращению с огнестрельным оружием и изучило психологические последствия стрельбы.

Читайте также: Бомбы у Капитолия. ФБР предлагает $100 000 за информацию о подозреваемых

Наталия Медведева

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.