В США подозреваемый в жестоком обращении с детьми убил двух агентов ФБР и троих ранил
Сегодня, 2 февраля, в США погибли два агента Федерального бюро расследований, трое получили ранения. Об этом сообщает пресс-служба ФБР.
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Как отмечается, инцидент произошел в городе Санрайз, штат Флорида.
Сотрудники ФБР пришли к подозреваемому, чтобы исполнить постановление федерального суда об обыске в связи с делом о насильственных преступлениях в отношении детей.
По информации CNN, подозреваемый забаррикадировался в помещении и открыл огонь.
Два агента ФБР погибли и трое ранены. Два раненых агента доставлены в больницу и находятся в стабильном состоянии, о состоянии третьего раненого не сообщается.
По информации ФБР, подозреваемый умер.
В CNN вспомнили, что сегодняшняя трагедия похожа на смертельную перестрелку, произошедшую 35 лет назад недалеко от Майами, которая стала поворотным моментом в истории ФБР.
11 апреля 1986 года два грабителя банков, преследуемые агентами ФБР, открыли огонь из огнестрельного оружия, убив двух агентов и ранив еще пятерых, прежде чем сами были убиты.
После той перестрелки ФБР выдало специальным агентам полуавтоматические пистолеты, вместо револьверов, изменило курс обучения обращению с огнестрельным оружием и изучило психологические последствия стрельбы.
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