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Бомбы у Капитолия. ФБР предлагает $100 000 за информацию о подозреваемых

29.01.2021, 23:21
Бомбы у Капитолия. ФБР предлагает $100 000 за информацию о подозреваемых - Фото
Захват Капитолия сторонниками Трампа (фото - ЕРА)

В США Федеральное бюро расследований предложило награду в $100 000 за информацию о людях, ответственных за установку самодельных бомб в Вашингтоне, обнаруженных 6 января, когда сторонники Дональда Трампа ворвались в Капитолий. Об этом сообщается на сайте ФБР.

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Награда обещана за информацию, которая поможет обнаружить, арестовать и осудить подозреваемых.

В ФБР заявили, что получили новую информацию об этих бомбах.

Как отмечается, неизвестный заложил две самодельные бомбы в Вашингтоне 5 января между 19:30 и 20:30. Одна была заложена в штаб-квартиру Республиканского национального комитета (RNC), другая – в штаб-квартире Демократического национального комитета (DNC).

По информации ФБР, на неизвестном была надета защитная маска, серая толстовка с капюшоном и желто-черно-серые кроссовки Nike Air Max Speed Turf. В руке у человека был рюкзак.

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Наталия Медведева
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