В штурме Капитолия обвинили членов организации Oath Keepers: кто это такие

До 20 лет тюрьмы могут получить три члена неправительственной организации Oath Keepers ("Хранители присяги"): их обвиняют в попытке помешать Конгрессу США огласить победу Джо Байдена на выборах и в подстрекательстве к штурму Капитолия. Об этом пишет пресс-служба Минюста США.

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38-летняя Джессика Уоткинс и 50-летний Донован Кроул, оба из штата Огайо, а также 65-летний Томас Колдуэлл из Вирджинии были обвинены вчера в федеральном суде округа Колумбия в заговоре, воспрепятствовании официальному процессу, уничтожении госсобственности и незаконному проникновению в здание или на территорию с ограниченным доступом.

Уоткинс и Кроул арестовали 18 января, Колдуэлла – на следующий день.

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По обвинительным документам, Уоткинс, Кроул и Колдуэлл общались друг с другом перед вторжением в Капитолий 6 января 2021 года и координировали эту атаку. Все трое связаны с "Хранителями присяги", пишут в Минюсте США, но виновными себя не признают.

СПРАВКА. Oath Keepers – американская крайне правая парамилитарная организация, куда входят преимущественно действующие и бывшие военные, полицейские и сотрудники служб быстрого реагирования, которые . Oath Keepers – американская крайне правая парамилитарная организация, куда входят преимущественно действующие и бывшие военные, полицейские и сотрудники служб быстрого реагирования, которые клянутся "выполнять присягу, чтобы защищать Конституцию от всех врагов, внешних и внутренних". Организация по-своему толкует Основной закон, поддерживает теории заговора, многие члены – сторонники Республиканской партии и 45-го президента США Дональда Трампа в частности. Численность, по разным данным, от нескольких тысяч до 35-40 тысяч.

"Обвинения, содержащиеся в жалобе, являются утверждениями. Подсудимые считаются невиновными до тех пор, пока их вина не будет доказана вне разумных сомнений в суде", – подчеркнули в министерстве.

Аккаунты Oath Keepers в Facebook, Instagram и Twitter заблокированы, однако YouTube-канал (пока) организации пока онлайн.

Тяжело вооруженных членов организации иногда можно увидеть на улицах, себя они считают кем-то вроде "народных дружинников", которые "следят за порядком". Организацию зачастую называют "антиправительственной".

Утверждение победы Байдена на выборах президента, которое проходило 6 января в Конгрессе США, пытались сорвать сторонники действующего президента Дональда Трампа: они прорвались в Капитолий. Вскоре здание освободили – и конгрессмены утвердили победу Байдена. В беспорядках погибли пять человек.

Евгений Пилипенко

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