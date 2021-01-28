UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

В штурме Капитолия обвинили членов организации Oath Keepers: кто это такие

28.01.2021, 07:16
В штурме Капитолия обвинили членов организации Oath Keepers: кто это такие - Фото
Иллюстративное фото: сайт Oath Keepers

До 20 лет тюрьмы могут получить три члена неправительственной организации Oath Keepers ("Хранители присяги"): их обвиняют в попытке помешать Конгрессу США огласить победу Джо Байдена на выборах и в подстрекательстве к штурму Капитолия. Об этом пишет пресс-служба Минюста США.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

38-летняя Джессика Уоткинс и 50-летний Донован Кроул, оба из штата Огайо, а также 65-летний Томас Колдуэлл из Вирджинии были обвинены вчера в федеральном суде округа Колумбия в заговоре, воспрепятствовании официальному процессу, уничтожении госсобственности и незаконному проникновению в здание или на территорию с ограниченным доступом.

Уоткинс и Кроул арестовали 18 января, Колдуэлла – на следующий день.

Читайте также: "Педофилы-сатанисты правят миром". Кто такие QAnon и почему люди верят в теории заговора

По обвинительным документам, Уоткинс, Кроул и Колдуэлл общались друг с другом перед вторжением в Капитолий 6 января 2021 года и координировали эту атаку. Все трое связаны с "Хранителями присяги", пишут в Минюсте США, но виновными себя не признают.

СПРАВКА. Oath Keepers – американская крайне правая парамилитарная организация, куда входят преимущественно действующие и бывшие военные, полицейские и сотрудники служб быстрого реагирования, которые клянутся "выполнять присягу, чтобы защищать Конституцию от всех врагов, внешних и внутренних". Организация по-своему толкует Основной закон, поддерживает теории заговора, многие члены – сторонники Республиканской партии и 45-го президента США Дональда Трампа в частности. Численность, по разным данным, от нескольких тысяч до 35-40 тысяч.

"Обвинения, содержащиеся в жалобе, являются утверждениями. Подсудимые считаются невиновными до тех пор, пока их вина не будет доказана вне разумных сомнений в суде", – подчеркнули в министерстве.

Аккаунты Oath Keepers в Facebook, Instagram и Twitter заблокированы, однако YouTube-канал (пока) организации пока онлайн.

Тяжело вооруженных членов организации иногда можно увидеть на улицах, себя они считают кем-то вроде "народных дружинников", которые "следят за порядком". Организацию зачастую называют "антиправительственной".

Евгений Пилипенко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Директор по маркетингу
Киев AROMA KAVA
Администратор системы
Киев Региональная газовая компания
Операційний менеджер
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию
дональд трамп обвинение минюст сша правые капитолий конспирология теория заговора Oath Keepers

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 