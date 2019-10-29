В США полицейский подстрелил сына, перепутав его с преступником

Офицер полиции из американского штата Техас случайно подстрели своего сына, перепутав его с преступником. Об этом сообщает CNN.
Инцидент произошел 26 октября в доме офицера, который находится в пригороде Далласа. Полицейскому не будут предъявлены обвинения.
"Это был несчастный случай", - заявил представитель местной полиции Пит Шульте.
Шульте также уточнил, что техасская полиция относится к этому делу "также, как и к любому другому".
По его словам, офицер вернулся домой вечером и не знал, что его сын находится дома.
20-летний сын полицейского получил ранение в область предплечья, его жизни ничего не угрожает.
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