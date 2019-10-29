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В США полицейский подстрелил сына, перепутав его с преступником

В США полицейский подстрелил сына, перепутав его с преступником - Фото
Преступление (фото - Depositphotos) Фото: Depositphotos
29.10.2019, 09:14

20-летний сын полицейского получил ранение в область предплечья, его жизни ничего не угрожает

Офицер полиции из американского штата Техас случайно подстрели своего сына, перепутав его с преступником. Об этом сообщает CNN.

Инцидент произошел 26 октября в доме офицера, который находится в пригороде Далласа. Полицейскому не будут предъявлены обвинения. 

"Это был несчастный случай", - заявил представитель местной полиции Пит Шульте. 

Шульте также уточнил, что техасская полиция относится к этому делу "также, как и к любому другому".

По его словам, офицер вернулся домой вечером и не знал, что его сын находится дома. 

20-летний сын полицейского получил ранение в область предплечья, его жизни ничего не угрожает. 

  • В сентябре 2018 года сообщалось о полицейской в США, которая по ошибке застрелила человека у него дома.

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полиция США сын техас
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