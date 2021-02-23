В США – полмиллиона умерших от коронавируса. Фаучи винит политический раскол общества

Политическое разделение в США стало важной причиной "ошеломляющего" количества смертей от COVID-19, уверен главный инфекционист США доктор Энтони Фаучи. Об этом он заявил в интервью Reuters после того, как в понедельник, 22 февраля, количество умерших от коронавируса в США превысило 500 000.

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Пандемия пришла в США в период политического разделения, когда ношение маски стало политическим заявлением, а не только мерой безопасности, заявил Фаучи.

Инфекционист подчеркнул, что даже в лучших обстоятельствах пандемия стала бы очень большой проблемой, отметив, что такие страны, как Германия и Великобритания, вынуждены бороться с вирусом, несмотря на строгое соблюдение карантинных мер.

"Но это не объясняет, как в богатой и развитой стране может быть самый высокий процент смертей, как она может быть самой пострадавшей в мире", – сказал Фаучи.

В США живет около 4% населения Земли, на долю страны приходится около 20% смертей от пандемии коронавируса, отмечает Reuters.

"Смешанные сигналы, приходившие из Белого дома... Вы не можете отрицать, что когда медики говорят: пожалуйста, придерживайтесь этих рекомендаций, а потом президент говорит: освободите Вирджинию, освободите Мичиган... Это не помогает", – отметил Фаучи отрицательную роль политики бывшего президента США Дональда Трампа в борьбе с эпидемией.

Фаучи подчеркнул, что нельзя возлагать на Трампа все провалы в борьбе с коронавирусом, но недостаток участия высшего руководства в попытках принять научно обоснованные меры пагубно сказался на этих усилиях.

По словам Фаучи, эпидемия коронавируса – худшее, что случилось в США в сфере здравоохранения более чем за 100 лет.

В июле 2020 года сразу после заявления Фаучи о необходимости убеждать людей носить маски Трамп пообещал, что не будет заставлять американцев их носить.

По данным сайта Worldometer количество умерших от COVID-19 в США достигло 512 590 человек, количество заболевших – почти 29 млн.

Денис Юдин

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