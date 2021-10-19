В США потерпел крушение самолет с 21 пассажиром на борту. Все выжили: видео
В американском штате Техас потерпел крушение пассажирский самолет с 21 человеком на борту. Все выжили, несмотря на то, что самолет развалился на две части после падения, сообщает Fox News.
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Инцидент произошел в аэропорту Хьюстон-Экзекьютив, в округе Уоллер.
На видео с места катастрофы видно, что хвостовая часть отделилась от фюзеляжа. Обломки объяты пламенем.
#AHORA— @geovannipma (@Geovannniameth) October 19, 2021
Alrededor de una veintena de personas sobreviven a un accidente aéreo cerca de un aeropuerto en #WallerCounty, en el estado de #Texas. Al menos un herido, informan fuentes a FOX 26. pic.twitter.com/eDYh5jGFMD
По данным Федерального управления гражданской авиации, самолет при попытке взлететь не смог набрать высоту, выехал за пределы взлетно-посадочной полосы, проломил забор и загорелся.
Все пассажиры смогли выбраться из самолета. Пострадал один человек.
Самолет идентифицирован как двухдвигательный McDonnell Douglas MD-87. Зарегистрирован на компанию 987 Investments LLC.
Федеральное управление гражданской авиации и Национальный совет по безопасности на транспорте проводят расследование.
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