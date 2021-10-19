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В США потерпел крушение самолет с 21 пассажиром на борту. Все выжили: видео

Цей матеріал також доступний українською
19.10.2021, 20:52
В США потерпел крушение самолет с 21 пассажиром на борту. Все выжили: видео - Фото
Скриншот с видео

В американском штате Техас потерпел крушение пассажирский самолет с 21 человеком на борту. Все выжили, несмотря на то, что самолет развалился на две части после падения, сообщает Fox News.

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Инцидент произошел в аэропорту Хьюстон-Экзекьютив, в округе Уоллер.

На видео с места катастрофы видно, что хвостовая часть отделилась от фюзеляжа. Обломки объяты пламенем.

По данным Федерального управления гражданской авиации, самолет при попытке взлететь не смог набрать высоту, выехал за пределы взлетно-посадочной полосы, проломил забор и загорелся.

Все пассажиры смогли выбраться из самолета. Пострадал один человек.

Самолет идентифицирован как двухдвигательный McDonnell Douglas MD-87. Зарегистрирован на компанию 987 Investments LLC.

Федеральное управление гражданской авиации и Национальный совет по безопасности на транспорте проводят расследование.

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Вадим Ребрина
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США авиакатастрофа самолет авария
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