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В Милане самолет румынского миллиардера врезался в здание, восемь человек погибли

Цей матеріал також доступний українською
04.10.2021, 07:36
В Милане самолет румынского миллиардера врезался в здание, восемь человек погибли - Фото
Крушение самолета в Милане (Фото – Daniel Dal Zennaro, EPA)

В Италии частный самолет румынского миллиардера врезался в офисное здание, погибли восемь человек на борту, сообщает BBC.

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Одномоторный турбовинтовой самолет Pilatus PC-12, следовавший на остров Сардиния, упал после вылета из аэропорта Милана Линате. Пилотом был 68-летний румынский миллиардер Дан Петреску, он погиб вместе с женой и 30-летним сыном. Также среди погибших есть ребенок.

В результате аварии возник пожар в двухэтажном офисном здании, загорелись несколько припаркованных автомобилей. На земле никто не пострадал.

По словам некоторых из свидетелей, самолет горел перед падением.

Петреску был одним из самых богатых людей Румынии, сообщает BBC.

В Милане самолет румынского миллиардера врезался в здание, восемь человек погибли

Денис Юдин
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авиакатастрофа милан Дан Петреску
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