UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

В Греции разбился самолет с израильским экс-чиновником – свидетелем по делу Нетаньяху

Цей матеріал також доступний українською
14.09.2021, 17:03
В Греции разбился самолет с израильским экс-чиновником – свидетелем по делу Нетаньяху - Фото
Хаим Герон (Фото - Haim Geron, Facebook)

В Греции разбился самолет, на борту которого был бывший высокопоставленный чиновник Министерства связи Израиля Хаим Герон. Он проходил как свидетель в деле о коррупции бывшего премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, передает Associated Press.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Частный самолет Cessna 182 разбился вечером 13 сентября в Греции возле аэропорта на острове Самос. На борту был 69-летний экс-чиновник Минсвязи Израиля Хаим Герон и его супруга – они оба погибли. Их тела обнаружила береговая охрана через несколько часов после авиакатастрофы. Водолазы вытянули их из моря на берег.

Герон был одним из более 300 человек, которых прокуратура внесла в список свидетелей в судебном процессе над Нетаньяху по обвинению в коррупции.

Бывшего премьер-министра подозревают в мошенничестве, взяточничестве и нецелевой растрате средств. Сам Нетаньяху, который сейчас является лидером оппозиции в израильском парламенте, отвергает все обвинения, а также высмеял размер списка свидетелей.

  • 21 ноября 2019 года сообщалось, что генпрокурор Израиля обвинил Нетаньяху в коррупции. Премьер Израиля заявлял, что он стал жертвой "охоты на ведьм".
  • 28 января 2020-го генеральный прокурор Израиля передал обвинительное заключение по трем уголовным делам против Нетаньяху в Окружной суд Иерусалима.
  • 24 мая в Окружном суде Иерусалима начался судебный процесс над Нетаньяху. В случае признания Нетаньяху виновным во взяточничестве, ему грозит до 10 лет лишения свободы. Осуждение за мошенничество приведет к к трем годам заключения. Судебный процесс продолжается до сих пор.
  • 13 июня 2021-го в Израиле закончилось 12-летнее пребывание Нетаньяху на посту премьер-министра страны – парламент утвердил новое правительство во главе с Нафтали Беннетом.

Читайте также: Все пассажиры и пилот погибли. В Швеции разбился самолет с парашютистами – фото

Оксана Житнюк
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Биньямин Нетаньяху Израиль авиакатастрофа самолет Греция крушение Хаим Герон
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
PR-менеджера з зовнішніх та внутрішніх комунікацій
Киев Група Компаній ЛІГА
IT Project Manager
Киев Semantrum
Кореспондент у редакцію ділової інформації
Киев LIGA.net
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 