В Греции разбился самолет с израильским экс-чиновником – свидетелем по делу Нетаньяху

В Греции разбился самолет, на борту которого был бывший высокопоставленный чиновник Министерства связи Израиля Хаим Герон. Он проходил как свидетель в деле о коррупции бывшего премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, передает Associated Press.

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Частный самолет Cessna 182 разбился вечером 13 сентября в Греции возле аэропорта на острове Самос. На борту был 69-летний экс-чиновник Минсвязи Израиля Хаим Герон и его супруга – они оба погибли. Их тела обнаружила береговая охрана через несколько часов после авиакатастрофы. Водолазы вытянули их из моря на берег.

Герон был одним из более 300 человек, которых прокуратура внесла в список свидетелей в судебном процессе над Нетаньяху по обвинению в коррупции.

Бывшего премьер-министра подозревают в мошенничестве, взяточничестве и нецелевой растрате средств. Сам Нетаньяху, который сейчас является лидером оппозиции в израильском парламенте, отвергает все обвинения, а также высмеял размер списка свидетелей.

21 ноября 2019 года сообщалось, что генпрокурор Израиля обвинил Нетаньяху в коррупции. Премьер Израиля заявлял, что он стал жертвой "охоты на ведьм".

28 января 2020-го генеральный прокурор Израиля передал обвинительное заключение по трем уголовным делам против Нетаньяху в Окружной суд Иерусалима.

24 мая в Окружном суде Иерусалима начался судебный процесс над Нетаньяху. В случае признания Нетаньяху виновным во взяточничестве, ему грозит до 10 лет лишения свободы. Осуждение за мошенничество приведет к к трем годам заключения. Судебный процесс продолжается до сих пор.

13 июня 2021-го в Израиле закончилось 12-летнее пребывание Нетаньяху на посту премьер-министра страны – парламент утвердил новое правительство во главе с Нафтали Беннетом.

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Оксана Житнюк

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