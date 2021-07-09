Все пассажиры и пилот погибли. В Швеции разбился самолет с парашютистами – фото

В Швеции возле города Эребру разбился самолет с парашютистами. В результате крушения погибли все, кто был на борту: восемь парашютистов и пилот. Об этом сообщает Аftonbladet.

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Самолет упал в аэропорту 8 июля в 19:20 по местному времени. Он рухнул и загорелся сразу после вылета, в нескольких сотнях метров от взлетно-посадочной полосы.

Самолет DHC-2 Turbo Beaver взяли в аренду для проведения парашютной недели в Эребре.

Шведский эксперт по авиационной безопасности Ян Олссон заявил, что парашютные самолеты "широко представлены" в статистике аварий. При такой большой нагрузке топливо быстро воспламеняется.

Премьер-министр Швеции Стефан Левен прокомментировал трагедию, выразив соболезнования семьям погибших.

Как сообщает Reuters, в 2019 году в результате аналогичной аварии девять человек погибли на севере Швеции. Тогда самолет с парашютистами разбился тоже вскоре после взлета. Расследование крушения показало, что самолет был перегружен.

4 июля на Филлипинах разбился военный самолет, на борту было более 90 человек.

6 июля на российском Дальнем Востоке разбился пассажирский самолет Ан-26, поисковики обнаружили тела 19 погибших.

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Оксана Житнюк

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