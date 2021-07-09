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Все пассажиры и пилот погибли. В Швеции разбился самолет с парашютистами – фото

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09.07.2021, 10:27
Все пассажиры и пилот погибли. В Швеции разбился самолет с парашютистами – фото - Фото
Крушение самолета (Фото: ЕРА)

В Швеции возле города Эребру разбился самолет с парашютистами. В результате крушения погибли все, кто был на борту: восемь парашютистов и пилот. Об этом сообщает Аftonbladet.

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Самолет упал в аэропорту 8 июля в 19:20 по местному времени. Он рухнул и загорелся сразу после вылета, в нескольких сотнях метров от взлетно-посадочной полосы.

Самолет DHC-2 Turbo Beaver взяли в аренду для проведения парашютной недели в Эребре.

Шведский эксперт по авиационной безопасности Ян Олссон заявил, что парашютные самолеты "широко представлены" в статистике аварий. При такой большой нагрузке топливо быстро воспламеняется.

Премьер-министр Швеции Стефан Левен прокомментировал трагедию, выразив соболезнования семьям погибших.

Как сообщает Reuters, в 2019 году в результате аналогичной аварии девять человек погибли на севере Швеции. Тогда самолет с парашютистами разбился тоже вскоре после взлета. Расследование крушения показало, что самолет был перегружен.

Читайте также: В России в Кемеровской области разбился самолет с парашютистами, есть выжившие

Оксана Житнюк
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авиакатастрофа самолет крушение парашютисты
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