На Филлипинах разбился военный самолет, на борту было более 90 человек – AP

На юге Филиппин разбился военный самолет, пропустивший взлетно-посадочную полосу, не менее 17 военных погибли. Об этом сообщает Associated Press.

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Не менее 40 человек были спасены, заявил генерал Сирилито Собеджана. По его словам, авиакатастрофа произошла сегодня, 4 июля 2024 года, около полудня в городе Патикул в провинции Сулу.

На борту были 92 человека, включая трех пилотов и пять членов экипажа.

Самолет С-130 Геркулес перевозил войска на юг страны, где правительственные силы десятилетиями ведут боевые действия против боевиков исламистской группировки Абу Сайяф.

По словам Собеджаны, самолет пропустил взлетно-посадочную полосу, не сумел восстановить мощность и упал. Не менее 40 пострадавших доставлены в больницу, войска пытаются спасти остальных.

В марте 2021 года в Афганистане потерпел крушение вертолет Ми-17, погибли девять человек.

В том же месяце в Чехии при крушении вертолета разбился самый богатый человек Чехии.

24 июня в России разбился вертолет Ми-8, три человека погибли.

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Денис Юдин

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