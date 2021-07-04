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На Филлипинах разбился военный самолет, на борту было более 90 человек – AP

Цей матеріал також доступний українською
04.07.2021, 10:10
На Филлипинах разбился военный самолет, на борту было более 90 человек – AP - Фото
Самолет C-130 Геркулес (Фото – Joel Carrett, EPA)

На юге Филиппин разбился военный самолет, пропустивший взлетно-посадочную полосу, не менее 17 военных погибли. Об этом сообщает Associated Press.

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Не менее 40 человек были спасены, заявил генерал Сирилито Собеджана. По его словам, авиакатастрофа произошла сегодня, 4 июля 2024 года, около полудня в городе Патикул в провинции Сулу.

На борту были 92 человека, включая трех пилотов и пять членов экипажа.

Самолет С-130 Геркулес перевозил войска на юг страны, где правительственные силы десятилетиями ведут боевые действия против боевиков исламистской группировки Абу Сайяф.

По словам Собеджаны, самолет пропустил взлетно-посадочную полосу, не сумел восстановить мощность и упал. Не менее 40 пострадавших доставлены в больницу, войска пытаются спасти остальных.

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Денис Юдин
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авиакатастрофа военный самолет Филиппины
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