В России разбился военный вертолет Ми-8, трое погибших

Сегодня, 24 июня, в России разбился военный вертолет Ми-8, погибли три человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

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Вертолет Ми-8, принадлежащий Росгвардии, разбился в Гатчинском районе в Ленинградской области.

"Разбился вертолет Росгвардии. На борту было три человека. Все погибли", – сказал источник.

Власти Ленинградской области подтвердили информацию о крушении вертолета на территории региона, местные жители, по их данным, не пострадали.

"Вертолет военный. [При крушении] никто не пострадал из гражданских в деревне", – сообщили в пресс-службе правительства Ленобласти.

В экстренных службах РФ уточнили, что вертолет потерпел крушение при выполнении учебно-тренировочного полета, вооружения на борту не было.

19 июня в Кемеровской области на аэродроме Танай разбился двухмоторный самолет Le L-410 с 19 парашютистами на борту.

Наталия Медведева

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