В России в Кемеровской области разбился самолет с парашютистами, есть выжившие

В Кемеровской области на аэродроме Танай разбился двухмоторный самолет Le L-410 с 19 парашютистами на борту. Данные о пострадавших пока разнятся: в ДОСААФ говорят о девяти погибших, а в местном Центре катастроф, что все выжили, пишут росСМИ.

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В региональном отделении ДОСААФ заявили, что самолет находился у них на балансе. Во время тренировочного полета командир экипажа объявил, что у самолета отказал один из двигателей и необходимо возвращаться на аэродром. Но при развороте самолет зацепил крылом дерево и упал.

По информации ДОСААФ, погибли два пилота и семеро пассажиров, в то время как в пресс-службе Центра медицины катастроф Кузбасса заявили, что погибших нет – пострадали 15 человек, четверо из которых сейчас находятся в тяжелом состоянии. Следственный комитет начал проверку.

Согласно техническим характеристикам, Le L-410 способен перевозить до 19 человек. Его конструкция была разработана еще в советское время на заводе в Чехословакии. Теперь воздушное судно активно эксплуатируется в Чехии, Ливии и России, оно предназначено для аэродромов с короткими взлетно-посадочными полосами.

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Дарья Мостовая

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