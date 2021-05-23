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У Каменца-Подольского упал воздушный шар: погиб человек, пятеро госпитализированы – фото

23.05.2021, 09:17
У Каменца-Подольского упал воздушный шар: погиб человек, пятеро госпитализированы – фото - Фото
Падение воздушного шара под Каменцом-Подольским (фото - поліція Хмельницької області, Facebook)

У Каменца-Подольского упал воздушный шар: погиб один человек, еще пятеро травмированных госпитализированы. Об этом сообщает пресс-служба управления полиции Хмельницкой области.

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Как сообщается, трагедия произошла во время фестиваля воздушных шаров вечером 22 мая у села Кульчиевцы Каменец-Подольского района.

На борту находились пилот и пятеро пассажиров – двое мужчин из Хмельницкого, супружеская пара из Прилук и житель Каменец-Подольского района.

В результате катастрофы погиб 53-летний житель Прилук. Остальные пассажиры и 28-летний пилот из Киева получили травмы различной степени тяжести. Они госпитализированы.

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Детали происшествия устанавливаются, открыто уголовное дело о нарушении правил воздушных полетов.

  • 20 мая в Одессе аварийно приземлился самолет Boeing 737-8 МАУ рейса Стамбул – Киев. О пострадавших не сообщалось. По данным СМИ, над Черным морем в одном из двигателей упало давление масла.
  • В МАУ заявили, что аварийная посадка произошла из-за технических причин. В авиакомпании добавили, что экипаж неоднократно отрабатывал подобные ситуации на тренажерах и действовал по инструкции.

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Марк Сировой
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