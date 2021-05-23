У Каменца-Подольского упал воздушный шар: погиб человек, пятеро госпитализированы – фото
У Каменца-Подольского упал воздушный шар: погиб один человек, еще пятеро травмированных госпитализированы. Об этом сообщает пресс-служба управления полиции Хмельницкой области.
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Как сообщается, трагедия произошла во время фестиваля воздушных шаров вечером 22 мая у села Кульчиевцы Каменец-Подольского района.
На борту находились пилот и пятеро пассажиров – двое мужчин из Хмельницкого, супружеская пара из Прилук и житель Каменец-Подольского района.
В результате катастрофы погиб 53-летний житель Прилук. Остальные пассажиры и 28-летний пилот из Киева получили травмы различной степени тяжести. Они госпитализированы.
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Детали происшествия устанавливаются, открыто уголовное дело о нарушении правил воздушных полетов.
- 20 мая в Одессе аварийно приземлился самолет Boeing 737-8 МАУ рейса Стамбул – Киев. О пострадавших не сообщалось. По данным СМИ, над Черным морем в одном из двигателей упало давление масла.
- В МАУ заявили, что аварийная посадка произошла из-за технических причин. В авиакомпании добавили, что экипаж неоднократно отрабатывал подобные ситуации на тренажерах и действовал по инструкции.
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