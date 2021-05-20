Появилось видео со вчерашним крушением учебно-боевого истребителя Як-130 в Беларуси под Барановичами. Кадры опубликовало местное издание IntexPress.
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Видео было снято на регистратор автомобиля, ехавшего по частному сектору. На ролике зафиксирован мощный взрыв, который произошел при крушении самолета.
Также издание опубликовало видео с полетом звена Як-130, снятое за несколько минут до трагедии в Барановичах.
- Вчера в Барановичах разбился самолет Як-130 ВВС Беларуси. Истребитель упал в жилом районе, погибли два пилота, других пострадавших нет.
Видео – IntexPress
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