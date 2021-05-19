В Барановичах разбился самолет ВВС Беларуси – видео

В Барановичах упал военно-учебный самолет Военно-воздушных сил Беларуси Як-130. Об этом сообщает Министерство обороны Беларуси.

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Сообщается, что оба пилота самолета погибли. Перед катапультированием они убедились, что траектория падения Як-130 находится вне жилых домов, говорят в МО Беларуси.

По информации Onliner.by, самолет упал при совершении маневра, "был групповой полет".

Также издание публикует кадры с места происшествия – по ним можно определить, что самолет упал в жилом районе.

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Станислав Стороженко

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