В Одессе совершил аварийную посадку самолет МАУ: летел из Стамбула в Борисполь

В Одессе совершил аварийную посадку самолет авиакомпании МАУ, который летел из Стамбула в Борисполь. Об этом сообщили LIGA.net в информационной службе одесского аэропорта.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

В аэропорту пока не могут прокомментировать детали происшествия, в том числе информацию, были ли пострадавшие. LIGA.net также обратилась за комментариями в МАУ.

По информации трекингового сервиса Flight Radar 24, рейс PS712 / AUI712 Стабул-Борисполь выполнял самолет Boeing 737-8. Он вылетел из столицы Турции в 14:25, посадка под Киевом была запланирована на 16:25. Сейчас лайнер находится в аэропорту Одессы.

Новость дополняется…

Марк Сировой

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.