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В Одессе совершил аварийную посадку самолет МАУ: летел из Стамбула в Борисполь

20.05.2021, 16:51
В Одессе совершил аварийную посадку самолет МАУ: летел из Стамбула в Борисполь - Фото
Фото: Денис Кацило/LIGA.net

В Одессе совершил аварийную посадку самолет авиакомпании МАУ, который летел из Стамбула в Борисполь. Об этом сообщили LIGA.net в информационной службе одесского аэропорта.

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В аэропорту пока не могут прокомментировать детали происшествия, в том числе информацию, были ли пострадавшие. LIGA.net также обратилась за комментариями в МАУ.

По информации трекингового сервиса Flight Radar 24, рейс PS712 / AUI712 Стабул-Борисполь выполнял самолет Boeing 737-8. Он вылетел из столицы Турции в 14:25, посадка под Киевом была запланирована на 16:25. Сейчас лайнер находится в аэропорту Одессы.

Новость дополняется…

Марк Сировой
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самолет одесса мау Стамбул Boeing 737 аварийная посадка брисполь
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