В Одессе совершил аварийную посадку самолет МАУ: летел из Стамбула в Борисполь
20.05.2021, 16:51
Фото: Денис Кацило/LIGA.net
В Одессе совершил аварийную посадку самолет авиакомпании МАУ, который летел из Стамбула в Борисполь. Об этом сообщили LIGA.net в информационной службе одесского аэропорта.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
В аэропорту пока не могут прокомментировать детали происшествия, в том числе информацию, были ли пострадавшие. LIGA.net также обратилась за комментариями в МАУ.
По информации трекингового сервиса Flight Radar 24, рейс PS712 / AUI712 Стабул-Борисполь выполнял самолет Boeing 737-8. Он вылетел из столицы Турции в 14:25, посадка под Киевом была запланирована на 16:25. Сейчас лайнер находится в аэропорту Одессы.
Новость дополняется…
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
ВакансииБольше вакансий
Маркетинг-менеджер
Киев • Медіа холдинг Ligamedia
SMM-менеджер
Киев • Група компаній "ЛІГА"
Менеджер з продажів рекламиРазместить вакансию
Киев • Медіа холдинг Ligamedia
Последние новости
Комментарии