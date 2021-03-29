Самый богатый человек Чехии погиб при крушении вертолета

Самый богатый человек Чехии Петр Келлнер погиб, разбившись на вертолете. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на инвестгруппу Келлнера PPF.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Сообщается, что катастрофа произошла на Аляске. Погибли пятеро человек. Причина крушения вертолета выясняется.

Новость дополняется…

Марк Сировой

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.