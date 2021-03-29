Самый богатый человек Чехии погиб при крушении вертолета
29.03.2021, 09:12
Иллюстративное фото - EPA
Самый богатый человек Чехии Петр Келлнер погиб, разбившись на вертолете. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на инвестгруппу Келлнера PPF.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
Сообщается, что катастрофа произошла на Аляске. Погибли пятеро человек. Причина крушения вертолета выясняется.
Новость дополняется…
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
ВакансииБольше вакансий
Керівник складу IT
Киев • Група компаній "ЛІГА"
Директор з продажів (ритейл/послуги)
Киев • Група компаній "ЛІГА"
Digital-маркетологРазместить вакансию
Киев • Медіа холдинг Ligamedia
Последние новости
Комментарии