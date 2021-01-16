Умер барон Бенджамин де Ротшильд – один из самых богатых членов семейства

Барон Бенджамин де Ротшильд умер сегодня в возрасте 57 лет. Об этом пишет Le Parisien со ссылкой на пресс-релиз его семьи.

Присоединяйтесь к Instagram LIGA.net – здесь только то, о чем вы не можете не знать

Сын Эдмонда и Надин де Ротшильд, председатель совета директоров Edmond de Rothschild Holding SA скончался от сердечного приступа, сообщает издание.

Отмечается, что стоимость активов его группы компаний составляет порядка 173 миллиарда швейцарских франков, а сам холдинг занимается частными банковскими услугами и управлением финансами. Le Parisien пишет, что он был одним из самых богатых членов семейства.

В 2015 году сообщалось, что две ветви семейства Ротшильдов оспаривают право на имя. В частности в Edmond de Rothschild выступили против французской Rothschild & Cie.

Читайте также: Декларация Порошенко: более 1 млрд грн дивидендов от Rothschild

Станислав Стороженко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.