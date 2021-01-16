Умер барон Бенджамин де Ротшильд – один из самых богатых членов семейства
16.01.2021, 14:55
Benjamin de Rothschild (Фото - JeuneAfrique)
Барон Бенджамин де Ротшильд умер сегодня в возрасте 57 лет. Об этом пишет Le Parisien со ссылкой на пресс-релиз его семьи.
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Сын Эдмонда и Надин де Ротшильд, председатель совета директоров Edmond de Rothschild Holding SA скончался от сердечного приступа, сообщает издание.
Отмечается, что стоимость активов его группы компаний составляет порядка 173 миллиарда швейцарских франков, а сам холдинг занимается частными банковскими услугами и управлением финансами. Le Parisien пишет, что он был одним из самых богатых членов семейства.
- В 2015 году сообщалось, что две ветви семейства Ротшильдов оспаривают право на имя. В частности в Edmond de Rothschild выступили против французской Rothschild & Cie.
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