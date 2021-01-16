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Умер барон Бенджамин де Ротшильд – один из самых богатых членов семейства

16.01.2021, 14:55
Умер барон Бенджамин де Ротшильд – один из самых богатых членов семейства - Фото
Benjamin de Rothschild (Фото - JeuneAfrique)

Барон Бенджамин де Ротшильд умер сегодня в возрасте 57 лет. Об этом пишет Le Parisien со ссылкой на пресс-релиз его семьи. 

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Сын Эдмонда и Надин де Ротшильд, председатель совета директоров Edmond de Rothschild Holding SA скончался от сердечного приступа, сообщает издание. 

Отмечается, что стоимость активов его группы компаний составляет порядка 173 миллиарда швейцарских франков, а сам холдинг занимается частными банковскими услугами и управлением финансами. Le Parisien пишет, что он был одним из самых богатых членов семейства. 

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Станислав Стороженко
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