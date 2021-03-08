Во Франции миллиардер и политик разбился на вертолете

Французский миллиардер и политик Оливье Дассо погиб вчера, 7 марта, в результате падения вертолета. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на французскую полицию.

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Президент Франции Эмманюэль Макрон почтил память 69-летнего консервативного политика. Он назвал смерть Дассо большой потерей.

В полиции сообщили, что частный вертолет разбился в воскресенье днем в Нормандии, где у Дассо был дом для отдыха. Пилот вертолета также погиб.

Дассо занимал 361 место в рейтинге богатейших людей мира Forbes-2020 вместе со своими двумя братьями и сестрой, с состоянием около $7,15 млрд.

С 2002 года Дассо был депутатом Национального собрания Франции от консервативной партии Республиканцы.

Дассо занимал должность стратегического директора самолетостроительной компании Dassault Aviation (военные самолеты Mirage 2000, Dassault Rafale), но покинул пост, чтобы избежать конфликта интересов в связи с политической деятельностью.

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Денис Юдин

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