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В Афганистане потерпел крушение вертолет Ми-17, погибли все девять человек на борту

18.03.2021, 11:57
В Афганистане потерпел крушение вертолет Ми-17, погибли все девять человек на борту - Фото
Иллюстративное фото: Ми-17 в Афганистане (скриншот с видео YouTube/AiirSource Military)

В ночь с 17 на 18 марта в Афганистане в районе Бихсуд упал вертолет Ми-17 777-й бригады ВВС – в результате происшествия погибли четыре члена экипажа и пять сотрудников афганских сил безопасности, сообщает пресс-служба Минобороны страны.

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В Минобороны отметили, что причины крушения судна пока выясняются, ведется расследование.

При этом, по информации анонимных источников, вертолет был намеренно сбит ракетой, запущенной неизвестными лицами – на борту были продукты питания и оборудование для спецназа.

СПРАВКА. Ми-17 – название советского модернизированного вертолета Ми-8МТ для поставок на экспорт. Входит в список самых массовых вертолетов в истории авиации, широко используется в более, чем 50 странах мира для выполнения гражданских и боевых задач.

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Дарья Мостовая
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вертолет авиакатастрофа афганистан ми-17
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