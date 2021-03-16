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Во Флориде одномоторный самолет врезался в автомобиль, двое погибли: видео видео

16.03.2021, 07:37
Крушение самолета в Пемброк Пайнс (Фото – скриншот из видео камеры наблюдения)
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В США два человека погибли после падения одномоторного самолета Beechcraft Bonanza на автомобиль в городе Пемброк Пайнс в штате Флорида. Об этом сообщает NBC.

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В машине находились женщина с ребенком, они были госпитализированы после аварии.

Самолет упал вскоре после взлета из аэропорта Норт Перри. Два человека, находившихся в нем, погибли на месте, их имена не сообщаются.

Федеральное авиационное управление США и Нацсовет по безопасности на транспорте выясняют причины аварии.

Денис Юдин
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авиакатастрофа Флорида
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